0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:57

Глава МЛС — о переходе Месси: «Это будет потрясающе для лиги, для Лео и его семьи»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Руководитель МЛС Дон Гарбер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американскую лигу.

«Вы говорите, возможно, о самом особенном игроке в истории футбола. Поэтому, когда появляются слухи о его возможном переходе в «Интер Майами», это здорово. И если это может случиться, то это будет потрясающе для МЛС, это было бы потрясающе для Месси и его семьи. И мы все постараемся использовать такую возможность. Я не могу сообщить больше никаких подробностей, потому что их у меня нет», — приводит слова Гарбера The Athletic.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где он обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

Действующий договор Месси с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команду Гассиева попросили заклеить флаги России и Осетии на форме
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
ГУР Украины наградил эскортницу орденом «За содействие военной разведке»
Бизнесмен обнаружил в номере гостиницы в Москве мертвую жену и странную записку
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»
«Аль-Иттихад» предложил Месси контракт на 94 миллиона долларов за сезон
Месси забил 700-й гол на клубном уровне
Макаллистер: «В АПЛ Месси тоже был бы лучшим, без сомнения»
«ПСЖ» хочет сократить зарплатную ведомость команды на 30 процентов
Месси не согласен на снижение зарплаты по новому контракту с «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанские СМИ: Месси отклонил первое предложение «ПСЖ»