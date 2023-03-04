Глава МЛС — о переходе Месси: «Это будет потрясающе для лиги, для Лео и его семьи»

Руководитель МЛС Дон Гарбер прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американскую лигу.

«Вы говорите, возможно, о самом особенном игроке в истории футбола. Поэтому, когда появляются слухи о его возможном переходе в «Интер Майами», это здорово. И если это может случиться, то это будет потрясающе для МЛС, это было бы потрясающе для Месси и его семьи. И мы все постараемся использовать такую возможность. Я не могу сообщить больше никаких подробностей, потому что их у меня нет», — приводит слова Гарбера The Athletic.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где он обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

Действующий договор Месси с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.