Доннарумма извинился перед болельщиками за поражения от «Монако»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после поражения команды от «Монако» (1:3) в матче 23-го тура лиги 1.

«У наших потерь нет оправдания. Мы ужасно сыграли, и я хочу извиниться перед фанатами. У нас непростой период. Во вторник нас ждет очень важный матч [в Лиге чемпионов]. Нам нужно спуститься на землю и хорошенько поработать в ближайшее время. Нам необходимо как следует сосредоточиться на «Баварии», — цитирует вратаря Prime Video.

14 февраля «ПСЖ» проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».