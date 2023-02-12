0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:06

Доннарумма извинился перед болельщиками за поражения от «Монако»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился эмоциями после поражения команды от «Монако» (1:3) в матче 23-го тура лиги 1.

«У наших потерь нет оправдания. Мы ужасно сыграли, и я хочу извиниться перед фанатами. У нас непростой период. Во вторник нас ждет очень важный матч [в Лиге чемпионов]. Нам нужно спуститься на землю и хорошенько поработать в ближайшее время. Нам необходимо как следует сосредоточиться на «Баварии», — цитирует вратаря Prime Video.

14 февраля «ПСЖ» проведет первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело
Хабиб обратился к Махачеву и Тухугову перед турниром UFC 284
Mercedes разломило надвое в результате столкновения со столбом в Москве
Военные Канады и США сбили неопознанный объект над северо-западной частью страны
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Облетное задание: зачем Зеленский поехал в Европу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Марсель» на выезде обыграл «Клермон», Жиго получил травму

Полузащитник «Монако» Фофана: «Знали, что победа над «ПСЖ» позволит выйти на 2-е место»