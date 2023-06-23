Доннарумма может покинуть «ПСЖ» этим летом

Голкипер французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть парижский клуб, сообщает Sports Zone.

По данным издания, спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш поддерживает уход Доннаруммы, но трансфер пока не одобрен. На место итальянца может прийти голкипер «Порту» Диогу Кошта.

Будущее Доннаруммы в «ПСЖ» зависит от решений президента клуба Нассера Аль-Хелаифи и будущего главного тренера команды Луиса Энрике.

24-летний голкипер выступает в «ПСЖ» с 2021 года. В прошедшем сезоне он сыграл 48 матчей, пропустив в них 52 гола и 14 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.