Доннарумма подтвердил, что Мбаппе в этом сезоне останется в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде в этом сезоне.

«Мне очень приятно играть с Килианом, он просто великолепен. Он остается? Да, да, это точно. После субботней игры с «Лансом» я сказал ему: «Молодец, Мбаппе, что забил два гола! Жаль, что нам забили. Ведь оставалась всего одна секунда, чтобы закончить игру, не пропустив». Я был очень зол из-за этого гола. Пропустить гол — это всегда обидно для вратаря», — приводит слова Доннаруммы AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Он выступает за клуб с 2017 года.