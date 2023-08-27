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Сегодня, 20:42

Доннарумма подтвердил, что Мбаппе в этом сезоне останется в «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде в этом сезоне.

«Мне очень приятно играть с Килианом, он просто великолепен. Он остается? Да, да, это точно. После субботней игры с «Лансом» я сказал ему: «Молодец, Мбаппе, что забил два гола! Жаль, что нам забили. Ведь оставалась всего одна секунда, чтобы закончить игру, не пропустив». Я был очень зол из-за этого гола. Пропустить гол — это всегда обидно для вратаря», — приводит слова Доннаруммы AS.

Ранее сообщалось, что Мбаппе начал переговоры о новом контракте с «ПСЖ». Он выступает за клуб с 2017 года.

&laquo;ПСЖ&raquo; обыграл &laquo;Ланс&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. «ПСЖ» одержал первую победу в этом сезоне лиги 1, обыграв «Ланс»

Источник: AS
Джанлуиджи Доннарумма
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 2 : 0
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 2 : 2
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 0 : 1
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 1 : 3
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 2 : 0
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
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Ницца – Лион
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