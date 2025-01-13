Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:10

Доннарумма признался, что спокойно относится к конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

Алина Савинова
Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил, как относится к конкуренции с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«Я чувствую себя очень хорошо и играю со спокойной душой. Состав на каждый матч определяет тренер. Перед матчем мы смотрим, кто будет играть, но я выхожу на поле спокойно», — цитирует футболиста RMC Sport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний итальянец принял участие в 18 матчах за парижан во всех турнирах, пропустив 16 голов и 6 раз сыграв на ноль.

Сафонов присоединился к французскому клубу летом 2024-го, перейдя из «Краснодара». 25-летний россиянин пропустил 6 мячей и трижды сохранил ворота своей команды в неприкосновенности, проведя в общей сложности 8 игр за «ПСЖ».

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
Глава комитета Госдумы спрогнозировал постепенный отказ России от ЕГЭ
Частный самолет упал в кишащую крокодилами реку в Австралии
Ковальчук признался, что не завидует рекордам Овечкина
Материалы сюжета Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Украинец Забарный не стал переходить в «ПСЖ» из-за Сафонова
Сафонов объяснил, почему решил помочь волонтерам в Анапе
Сафонов — о победе над «Лансом»: «Отбивать пенальти — это нормально для вратаря»
Сафонов взял два пенальти и вывел «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции. Еще одна заявка на пост первого номера
«ПСЖ» по пенальти обыграл «Ланс» и вышел в 1/16 финала Кубка Франции, Сафонов отразил два удара
Сафонов: «Если бы я был лучше, может, сыграл бы еще больше за «ПСЖ»
Сегодня
Вчера
Неделя