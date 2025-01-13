Доннарумма признался, что спокойно относится к конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

Итальянский вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил, как относится к конкуренции с российским голкипером Матвеем Сафоновым.

«Я чувствую себя очень хорошо и играю со спокойной душой. Состав на каждый матч определяет тренер. Перед матчем мы смотрим, кто будет играть, но я выхожу на поле спокойно», — цитирует футболиста RMC Sport.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний итальянец принял участие в 18 матчах за парижан во всех турнирах, пропустив 16 голов и 6 раз сыграв на ноль.

Сафонов присоединился к французскому клубу летом 2024-го, перейдя из «Краснодара». 25-летний россиянин пропустил 6 мячей и трижды сохранил ворота своей команды в неприкосновенности, проведя в общей сложности 8 игр за «ПСЖ».