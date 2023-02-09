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Франция

Сегодня, 05:44

Доннарумма: «Сделаем все, чтобы пройти «Баварию»

Евгений Козинов
Корреспондент
Серхио Рамос и Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выразил разочарование после поражения от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Мы знали силу «Марселя» и ждали именно такой игры. Это очень агрессивная команда, которая оказывает давление. Детали имеют значение. Мы разочарованы и злы, потому что хотели выиграть этот турнир. Мы хорошо готовились всю неделю и знали, что «Марсель» будет так играть. Но все же нам было трудно держать мяч. Это одна из главных вещей, в которой нужно преуспеть, когда сталкиваешься с командой, которая играет так. Во втором тайме нам удалось сыграть лучше, но мы не смогли изменить ситуацию. Теперь нам нужно поднять голову и подумать о субботнем матче с «Монако».

У каждой игры есть своя история. На данный момент нам нужно хорошо подготовиться к матчу с «Монако», а затем можем подумать о «Баварии», но у каждого матча своя история. Мы знаем, что будем основательно готовиться к Лиге чемпионов. Мы сделаем все, чтобы пройти в 1/4 финала», – цитирует L'Equipe Доннарумму.

 
8&nbsp;февраля. &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Алексис Санчес бьет пенальти. «ПСЖ» проиграл «Марселю» и вылетел из Кубка Франции
Джанлуиджи Доннарумма
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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