Доннарумма: «Сделаем все, чтобы пройти «Баварию»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма выразил разочарование после поражения от «Марселя» (1:2) в 1/8 финала Кубка Франции.

«Мы знали силу «Марселя» и ждали именно такой игры. Это очень агрессивная команда, которая оказывает давление. Детали имеют значение. Мы разочарованы и злы, потому что хотели выиграть этот турнир. Мы хорошо готовились всю неделю и знали, что «Марсель» будет так играть. Но все же нам было трудно держать мяч. Это одна из главных вещей, в которой нужно преуспеть, когда сталкиваешься с командой, которая играет так. Во втором тайме нам удалось сыграть лучше, но мы не смогли изменить ситуацию. Теперь нам нужно поднять голову и подумать о субботнем матче с «Монако».

У каждой игры есть своя история. На данный момент нам нужно хорошо подготовиться к матчу с «Монако», а затем можем подумать о «Баварии», но у каждого матча своя история. Мы знаем, что будем основательно готовиться к Лиге чемпионов. Мы сделаем все, чтобы пройти в 1/4 финала», – цитирует L'Equipe Доннарумму.