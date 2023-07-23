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Сегодня, 03:42

Доннарумма рассказал подробности жестокого ограбления в своем доме

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал подробности ограбления, которое произошло в его доме в Париже.

«Внезапно обнаружив людей дома в три часа ночи, я думаю, это худшее чувство, которое вы можете испытать. Я был обездвижен, и Алессия была вынуждена отдать все, что у нас было ценное. Я не могу вдаваться в подробности, расследование продолжается. Мы с моей невестой были вынуждены покинуть квартиру, чтобы позволить провести необходимые расследования, так что мы временно остановились в отеле.

Было много страха, но еще больше я боялся, что с Алессией может что-то случиться. Я был беспомощен, связан, я ничего не мог сделать. Кроме того, я не очень хорошо говорю по-французски, и мне было трудно объяснить тем людям, где все эти вещи. И с ними была Алессия, все еще очень напуганная. По-настоящему волнующие моменты и глубокий ужас и страх за нее. Ужас, что они могут навредить ей", — приводит слова Доннаруммы Calciomercato.

Джанлуиджи Доннарумма. Страшное ограбление дома Доннаруммы: вратаря «ПСЖ» ударили по голове и вместе с женой держали под дулом пистолета

Инцидент произошел в ночь на 21 июля. Доннарумма вместе с девушкой подверглся насильственным действиям со стороны преступников, которые украли 500 тысяч евро. Грабители связали их, но футболист и его девушка смогли сбежать. Пара была доставлена в больницу.

В мае вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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