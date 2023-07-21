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Сегодня, 10:39

Доннарумма с девушкой стали жертвами ограбления в доме в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму ограбили в его доме в Париже, сообщает Actu17.

По сведениям источника, инцидент произошел в ночь на 21 июля. Футболист вместе с девушкой подверглся насильственным действиям со стороны преступников, которые украли 500 тысяч евро. Грабители связали их, но Доннарумма и его девушка смогли сбежать. Пара была доставлена в больницу.

В мае вратарь «ПСЖ» Серхио Рико получил серьезную травму после падения с лошади. Его экстренно переправили в больницу на медицинском вертолете. Там футболисту диагностировали кровоизлияние в мозг.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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