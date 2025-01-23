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Франция

Сегодня, 14:43

Доннарумма: «Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

Действующий контракт 25-летнего итальянца с парижанами истекает летом 2026 года.

«Ходит много слухов. Правда в том, что я счастлив здесь и все в клубе относятся ко мне с уважением. Приоритетом является продление моего контракта с «ПСЖ», — приводит слова Доннаруммы Sky Italia.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 6 раз отыграл на ноль. Также за «ПСЖ» с лета 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов.

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Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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