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Сегодня, 20:57

Дракслер пропустит остаток сезона после операции на голеностопе

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер, который выступает на правах аренды за «Бенфику», пропустит остаток сезона, сообщает Record.

29-летний немец перенес операцию по поводу травмы голеностопа.

Отмечается, что Дракслер не вернется в Париж, а будет проходить восстановление в расположении «Бенфики».

В нынешнем сезоне он провел за португальский клуб 18 матчей и забил 2 гола.

Контракт Дракслера с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Юлиан Дракслер
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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