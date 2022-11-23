Дрогба считает, что Мбаппе очень похож на бразильца Роналдо

23 ноября, 18:48
Экс-форвард «Челси» и сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился мнением об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.
«Он молод, но уже созрел. Мужчина уже готов стать суперзвездой. Он действительно принимает это и доказывает в каждой своей игре. В нем можно увидеть многое от бразильца Роналдо. Также в нем прослеживаются черты таких французских игроков, как Анри и Анелька. Уйдет ли Мбаппе из «ПСЖ»? Думаю, именно этого мы все от него и ожидаем. Я не в курсе всех подробностей его ситуации, но знаю, что он хочет заявить о себе, выиграв Лигу чемпионов с «ПСЖ». Это будет много значить для него и для клуба», — цитирует ивуарийца Hitc.
На чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Франции попала в группу D с Австралией, Тунисом и Данией. В своем первом матче французы встретились с австралийцами (4:1). 23-летний Мбаппе отметился забитым голом и результативной передачей.
Следующая игра команды Дидье Дешама состоится с датчанами 26 ноября (19.00 мск).
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