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Сегодня, 21:30

Два автобуса с болельщиками «Лиона» загорелись после нападения фанатов «ПСЖ»

Алина Савинова
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Два автобуса с болельщиками «Лиона» загорелись на платной дороге перед финальным матчем Кубка Франции, сообщают зарубежные СМИ.

Это произошло в 60 км от Лилля, где должна состояться игра между «Лионом» и парижанами. Фанаты «ПСЖ» напали с файерами на автобус с болельщиками команды соперника, после чего произошло возгорание транспортного средства.

Отмечается, что в результате инцидента никто на данный момент не пострадал.

Финальный матч Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ» пройдет в субботу, 25 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Источник: https://frenchfootballweekly.com/2024/05/25/buses-burned-on-the-highway-total-chaos-before-ol-psg/
Футбол
ФК Лион
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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