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Сегодня, 19:12

Два игрока «Реала» находятся в постоянном контакте с Мбаппе

Виктория Кравченко
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе постоянно общается с футболистами «Реала» — Орельеном Тчуамени и Эдуарду Камавинга, сообщает Defensa Central.

По данным источника, французы находятся в постоянном контакте. Именно эти футболисты лучше всего ознакомлены с ситуацией с трансфером Мбаппе. Именно Тчуамени и Камавинка могут сыграть ключевую роль в его переходе. Игроки считают, что форвард сможет заменить ушедшего Карима Бензема.

Ранее сообщалось, что 24-летний форвард прислал «ПСЖ» уведомление о том, что не планирует активировать опцию продления контракта до 2025 года. Действующее соглашение Мбаппе с парижанами истекает летом следующего года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
Орельен Тчуамени
Эдуардо Камавинга
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