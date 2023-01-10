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Сегодня, 04:31

Дюгарри поддержал Зидана после оскорбительных слов президента Федерации футбола Франции

Иван Торопцев
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри рассказал, что обсудил с Зинедином Зиданом слова президента Федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ.

Ранее ле Грэ, отвечая на вопрос о том, мог ли Зидан стать главным тренером национальной команды, заявил: «Я никогда не встречался с Зиданом, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зидан в Бразилии? Мне плевать, он может идти куда хочет! Что, если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок».

7 января Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, который возглавляет сборную страны с 2012 года.

«У нас есть групповой чат сборной Франции-1998, мы обсудили эту ситуацию. Все были в шоке. Мы поддерживаем Зизу. Дешама нет в этом чате. Зидан ответил на наши сообщения, но я не буду говорить, что конкретно он написал», — приводит RMC Sport слова Дюгарри.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. 50-летний француз остается безработным с момента ухода из «Реала» в июне 2021 года.

Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Ноэль Ле&nbsp;Гре. Президент французского футбола оскорбил Зидана. Теперь у него проблемы с Мбаппе и министром спорта страны

Зинедин Зидан
Футбол
Сборная Франции по футболу
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