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Сегодня, 16:44

Дюгарри – о словах Дешама про шансы Мбаппе на «Золотой мяч»: «Это бал лицемеров, он просто боится обидеть его»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о шансах форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе на «Золотой мяч».

51-летний француз высмеял слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который заявлял, что Мбаппе заслуживает награды «Золотой мяч».

«Это заставляет меня смеяться. Такое ощущение, что это бал лицемеров. Мы задаем Дешаму этот вопрос, но я уверен, что ему наплевать. Мбаппе в данный момент не забивает, играет не очень хорошо, но Дешам боится обидеть его, поэтому обязан так отвечать. Я говорю обо всех, кто высказывает свое мнение, друзьях друзей, о тех, у кого есть интерес. Во всем этом нет настоящей честности.

Чтобы поставить точку в этом вопросе, я бы не отдал «Золотой мяч» Мбаппе. Я бы отдал его тому, кто взял титул, будь то Месси или Холанн», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

«Золотой мяч»-2023 будет вручен 30 октября в театре Шатле в Париже. Мбаппе вошел в число 30 номинантов на награду.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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