Дюгарри: «Мбаппе настигла звездная болезнь. Он чувствует себя тем, кем не является»

Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

«С самого начала карьеры Мбаппе нам объясняли, что он зрелый, у него хорошая речь, но сейчас она [звездная болезнь] настигла его. Он чувствует себя тем, кем не является. Это катастрофа. У него есть свое мнение обо всем на свете. Это не то отношение, которое я хочу видеть от лидера команды, не говоря о капитане. Он абсолютно отключен от того, чем должен заниматься. Похвалы, которые ему воздавали зашли, так далеко, что он во все это поверил», — приводит слова Дюгарри FootMercato со ссылкой на RMC Sport.

В летнее трансферное окно Мбаппе на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». 25-летний француз провел 5 матчей за «сливочных» в этом сезоне, отличившись тремя забитыми мячами.