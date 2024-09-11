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Дюгарри: «Мбаппе настигла звездная болезнь. Он чувствует себя тем, кем не является»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

«С самого начала карьеры Мбаппе нам объясняли, что он зрелый, у него хорошая речь, но сейчас она [звездная болезнь] настигла его. Он чувствует себя тем, кем не является. Это катастрофа. У него есть свое мнение обо всем на свете. Это не то отношение, которое я хочу видеть от лидера команды, не говоря о капитане. Он абсолютно отключен от того, чем должен заниматься. Похвалы, которые ему воздавали зашли, так далеко, что он во все это поверил», — приводит слова Дюгарри FootMercato со ссылкой на RMC Sport.

В летнее трансферное окно Мбаппе на правах свободного агента перешел в мадридский «Реал». 25-летний француз провел 5 матчей за «сливочных» в этом сезоне, отличившись тремя забитыми мячами.

Килиан Мбаппе
Футбол
Сборная Франции по футболу

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