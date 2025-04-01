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Франция

1 апреля, 18:10

«Дюнкерк» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Дюнкерк» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Кубка Франции 1 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Дюнкерк» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Кубка Франции во вторник, 1 апреля. Игру примет «Стад Марсель-Трибю» в Дюнкерке (Франция). Стартовый свисток — в 22.10 по московскому времени.

Транслировать встречу в Дюнкерке будет канал «СТАРТ» (по подписке). Эфир начнется в 22.00, за 10 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Дюнкерк» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

Франция. Кубок. 1/2 финала.
01 апреля, 22:10. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Дюнкерк
2:4
ПСЖ

«Дюнкерк», представляющий второй по силе дивизион Франции, на предыдущей стадии обыграл «Брест» (3:2). Парижане в четвертьфинале выиграли у «Стад Брюшон» (7:0).

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции. В финале предыдущего розыгрыша красно-синие победили «Лион» (2:1) и в 15-й раз завоевали трофей.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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