«Дюнкерк» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Кубка Франции 1 апреля

«Дюнкерк» и «ПСЖ» сыграют в полуфинале Кубка Франции во вторник, 1 апреля. Игру примет «Стад Марсель-Трибю» в Дюнкерке (Франция). Стартовый свисток — в 22.10 по московскому времени.

Транслировать встречу в Дюнкерке будет канал «СТАРТ» (по подписке). Эфир начнется в 22.00, за 10 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Дюнкерк» — «ПСЖ» можно в нашем матч-центре.

Франция. Кубок. 1/2 финала.

01 апреля, 22:10. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

«Дюнкерк», представляющий второй по силе дивизион Франции, на предыдущей стадии обыграл «Брест» (3:2). Парижане в четвертьфинале выиграли у «Стад Брюшон» (7:0).

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции. В финале предыдущего розыгрыша красно-синие победили «Лион» (2:1) и в 15-й раз завоевали трофей.