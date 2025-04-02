«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком», Сафонов пропустил два гола от клуба лиги 2

«ПСЖ» переиграл «Дюнкерк» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:2. Игра прошла в Лилле на стадионе «Пьер Моруа».

Клуб второго дивизиона Франции уже на 7-й минуте открыл счет, а в середине первого тайма удвоил преимущество. Перед перерывом Усман Дембеле отыграл один мяч. Сразу после перерыва парижане сравняли счет — забил Маркиньос. На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперед, а уже в добавленное время Дембеле оформил дубль.

В воротах парижской команды играл российский голкипер Матвей Сафонов.

В финале «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».