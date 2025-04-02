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Франция

2 апреля, 00:06

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком», Сафонов пропустил два гола от клуба лиги 2

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Дюнкерком» в полуфинале Кубка Франции
Евгений Козинов
Корреспондент
Дезире Дуэ и Ашраф Хакими.
Фото AFP
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«ПСЖ» переиграл «Дюнкерк» в матче 1/2 финала Кубка Франции — 4:2. Игра прошла в Лилле на стадионе «Пьер Моруа».

Клуб второго дивизиона Франции уже на 7-й минуте открыл счет, а в середине первого тайма удвоил преимущество. Перед перерывом Усман Дембеле отыграл один мяч. Сразу после перерыва парижане сравняли счет — забил Маркиньос. На 62-й минуте Дезире Дуэ вывел гостей вперед, а уже в добавленное время Дембеле оформил дубль.

В воротах парижской команды играл российский голкипер Матвей Сафонов.

В финале «ПСЖ» сыграет с победителем матча «Канн» — «Реймс».

Франция. Кубок. 1/2 финала.
01 апреля, 22:10. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Дюнкерк
2:4
ПСЖ

4
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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