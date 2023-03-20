Дюпра: «Мбаппе должен быть капитаном Франции. Он лучший игрок в мире и лидер поколения»

Экс-тренер Паскаль Дюпра считает, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном сборной Франции.

«Капитан сборной Франции? Килиан Мбаппе. Нельзя поступить иначе, потому что он лучший игрок в мире, у него есть харизма, он лидер нового поколения», — приводит слова Дюпра RMC Sport.

Последним капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. 36-летний вратарь завершил карьеру в национальной команде после ЧМ-2022 в Катаре.

В активе Мбаппе 66 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил 36 мячей.