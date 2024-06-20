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Сегодня, 10:30

Буффон — о Сафонове: «Совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом!»

Буффон отреагировал на трансфер Сафонова в «ПСЖ»
Микеле Антонов
Корреспондент
Джанлуиджи Буффон.
Фото Global Look Press
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Бывший вратарь ПСЖ и сборной Италии, чемпион мира Джанлуиджи Буффон в комментарии для «СЭ» оценил переход россиянина Матвея Сафонова в парижский клуб из «Краснодара».

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше. Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» — сказал Буффон «СЭ».

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Джанлуиджи Буффон
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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