Бывший вратарь ПСЖ и сборной Италии, чемпион мира Джанлуиджи Буффон в комментарии для «СЭ» оценил переход россиянина Матвея Сафонова в парижский клуб из «Краснодара».

«Сафонов — вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» — это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше. Среди этих игроков есть и Доннарумма, но я думаю, что если они установят хорошие отношения, то совместная работа станет для них отличным опытом!» — сказал Буффон «СЭ».

14 июня парижане объявили о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

В сезоне-2023/24 Сафонов провел 30 игр за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 11 раз сохранив ворота команды в неприкосновенности.