Джибрилю Сиссе грозит штраф и год тюрьмы условно за налоговые махинации

Бывшего нападающего сборной Франции Джибриля Сиссе обвиняют в налоговом мошенничестве, сообщает RMC Sport.

Экс-футболист обвиняется в махинациях с налогами, нецелевом использовании корпоративных активов и неточностях в бухгалтерских отчетах. Суд Бастии примет решение по делу 13 сентября. Прокуратура требует для Сиссе год тюрьмы условно и штраф в размере 100 тысяч евро.

Сиссе завершил карьеру в 2021 году. Он выступал за «Осер», «Ливерпуль», «Марсель», «Сандерленд», «Панатинаикос», «Лацио», «Куинз Парк Рейнджерс», «Аль-Гарафу», «Кубань» и «Бастию». Также на счету нападающего девять голов в 41 матче за сборную Франции.