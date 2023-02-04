Экитике заменит травмированного Мбаппе в ближайших матчах «ПСЖ»

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Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье определился с тем, кто из футболистов парижан заменит травмированного нападающего команды Килиана Мбаппе в ближайших матчах, сообщает Le Parisien.
По информации источника, Мбаппе заменит нападающий Уго Экитике. Ожидается, что футболисту предоставят большую роль на поле и дадут больше игрового времени в течение ближайших 15 дней, пока Мбаппе будет восстанавливаться после травмы.
Ранее «ПСЖ» сообщил, что 24-летний футболист выбыл на три недели из-за травмы левого бедра. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской командой, которая состоится 14 февраля.
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