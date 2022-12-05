Мостовой: «Здорово было бы, если бы Месси вернулся в «Барселону»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о вариантах продолжения карьеры форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Уровень и возраст такого футболиста, как Месси, никогда не упадет. Понятно, что возраст играет роль, он сейчас уже меньше носится, часто «эконом-режим» включает и включается в самые нужные для команды моменты, тогда, когда именно надо. Когда команде плохо, и она не знает, что делать — он включается и забивает, как в крайней игре с Польшей. Про Роналду сейчас такие же активные разговоры: оставаться ему в Европе или ехать зарабатывать на жизнь в Саудовскую Аравию. Куда им зарабатывать? Они с Месси два самых богатых спортсмена в мире, наверное. Поэтому «ПСЖ», «Барселона», «Интер Майами» — неважно, по деньгам ему везде хорошо будут платить.

Здорово было бы, если бы он вернулся в «Барселону». Это была бы очень красивая история. Я до сих пор не могу понять, как они допустили такие финансовые проблемы, что пришлось даже с Месси расстаться. Туда, в родной клуб он может вернуться и сейчас: и после «ПСЖ», и даже после того, как заработает деньги где-то в не самой футбольной стране. Потому что Месси как был величайшим, так он и есть величайший. Он выиграл все, что только есть в футболе, и по несколько раз. «ПСЖ» ни разу не выигрывал Лигу Чемпионов — это тоже интересный вызов для Лионеля", — цитирует Betonmobile Мостового.

Текущий контракт 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитан до лета 2023 года. До перехода нападающего в «ПСЖ» он всю карьеру провел в «Барселоне», которую покинул летом 2021 года в качестве свободного агента.