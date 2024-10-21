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Сегодня, 16:52

Экс-генсек ФИФА Вальке оценил шансы Сафонова выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке в комментарии для «СЭ» высказался о шансах «ПСЖ» на победу в Лиге чемпионов.

«Я сам из Парижа, слежу за результатами. На протяжении многих лет им пророчили стать чемпионами. Но если сравнивать с другими лигами, например, испанская, сильнее. Их команды выступают лучше французских. Но больше всего мне нравится немецкая лига. Они более собранные. Сафонов принесет Лигу чемпионов «ПСЖ»? В конечном итоге Париж должен выиграть хоть в чем-то. Игроки приходят, нужно работать над тем, чтобы продвигаться как можно дальше в турнире», — сказал Вальке «СЭ».

20 октября представители иностранных министерств спорта в рамках ознакомительного визита и по приглашению Международной ассоциации дружбы и оргкомитета по подготовке и проведению Всемирных игр дружбы познакомились со спортивными объектами Москвы, задействованными в проведении предстоящего международного турнира.

Матвей Сафонов
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жером Вальке

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