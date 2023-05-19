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Франция

19 мая, 19:06

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла — лидер топ-5 лиг Европы по числу созданных моментов за 90 минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Реми Кабелла.
Фото AFP
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Полузащитник «Лилля» Реми Кабелла лидирует в топ-5 лигах Европы по числу созданных голевых моментов в пересчете на 90 минут, сообщает Opta.

33-летний полузащитник в среднем создает для партнеров 2,63 голевых момента. Он опережает по этому показателю Флориана Виртца («Байер», 2,62), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед», 2,59), Жерара Деулофеу («Удинезе», 2,59) и Кевина де Брейне («Манчестер Сити», 2,56).

Кабелла выступает за «Лилль» с лета прошлого года. С 2019 по 2022 годы француз играл в РПЛ за «Краснодар».

Реми Кабелла
Футбол
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