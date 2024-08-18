Экс-игрок «ПСЖ» Кутателадзе — о переходе Сафонова: «Уверен, что он заиграет»

Бывший футболист молодежной команды «ПСЖ», выступающий за «Пари НН», Николоз Кутателадзе в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход вратаря Матвея Сафонова в парижский клуб.

«Матвей опытный футболист, он все прекрасно знает. Я уверен, что он заиграет в «ПСЖ». Желаю ему удачи. В клубе прекрасная инфраструктура, все на высшем уровне. Как оцениваю город? Париж — прекрасное и очень красивое место. Конечно, стоит посетить Эйфелеву башню, сад Тюильри, Триумфальную арку и другие достопримечательности. В этом городе очень много мест, где можно почувствовать Францию и насладиться ею», — сказал Кутателадзе «СЭ».

В июне Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал с парижским клубом контракт до лета 2029 года.