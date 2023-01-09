Рибери поддержал Зидана: «Я восхищаюсь тобой, Зизу»

Экс-игрок сборной Франции Франк Рибери прокомментировал резкие высказывания президента федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэля ле Грэ в адрес Зинедина Зидана.

«Я восхищаюсь тобой. С другой стороны, нужно будет быстро подумать о консалтинге. Зизу», — написал Рибери в Twitter.

Зидан мог возглавить сборную Франции, но ФФФ решила не менять тренера после чемпионата мира-2022 и продлила контракт с Дидье Дешамом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан отказался возглавить сборные Португалии, Бразилии и США. Он остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.