Экс-игрок «Спартака» Тино Коста продолжит карьеру во Франции

Сегодня, 01:28
«По», выступающий во второй лиге Франции, объявил о подписании полузащитника Тино Косты. 38-летний аргентинец заключил с французским клубом соглашение до конца сезона.
Коста с 17 марта был в статусе свободного агента после того, как покинул «Депортиво Морон». Ранее футболист уже выступал во Франции за «По» с 2005 по 2007 год, а также играл за «Расинг», «Сет» и «Монпелье».
С 2013 по 2015 год Коста играл за московский «Спартак», отметившись 3 голами и 7 голевыми передачами в 33 матчах.