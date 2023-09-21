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Сегодня, 01:28

Экс-игрок «Спартака» Тино Коста продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Тино Коста в «По».
Фото Twitter
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«По», выступающий во второй лиге Франции, объявил о подписании полузащитника Тино Косты. 38-летний аргентинец заключил с французским клубом соглашение до конца сезона.

Коста с 17 марта был в статусе свободного агента после того, как покинул «Депортиво Морон». Ранее футболист уже выступал во Франции за «По» с 2005 по 2007 год, а также играл за «Расинг», «Сет» и «Монпелье».

С 2013 по 2015 год Коста играл за московский «Спартак», отметившись 3 голами и 7 голевыми передачами в 33 матчах.

Тино Коста и&nbsp;его клубы. Тино Коста вспомнил свою карьеру в «Спартаке». И не только

Тино Коста
Футбол
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