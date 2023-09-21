Экс-игрок «Спартака» Тино Коста продолжит карьеру во Франции

«По», выступающий во второй лиге Франции, объявил о подписании полузащитника Тино Косты. 38-летний аргентинец заключил с французским клубом соглашение до конца сезона.

Коста с 17 марта был в статусе свободного агента после того, как покинул «Депортиво Морон». Ранее футболист уже выступал во Франции за «По» с 2005 по 2007 год, а также играл за «Расинг», «Сет» и «Монпелье».

С 2013 по 2015 год Коста играл за московский «Спартак», отметившись 3 голами и 7 голевыми передачами в 33 матчах.