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Экс-капитана «Монако» Бен-Йеддера приговорили к 2 годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании

Игнат Заздравин
Корреспондент
Виссам Бен-Йеддер.
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер приговорен к двум годам тюрьмы условно по обвинению в изнасиловании, сообщает RMC Sport.

В сентябре 34-летний футболист был задержан полицией в Приморских Альпах по заявлению девушки 2001 года рождения. Француза обвиняли в домогательствах до девушки в автомобиле. Сообщалось, что в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура запрашивала для Бен-Йеддера два с половиной года лишения свободы, из которых полтора года — условно.

Бен-Йеддер находится в статусе свободного агента с лета этого года, когда завершился его контракт с «Монако».

Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако

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