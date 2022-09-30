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Сегодня, 04:09

Экс-нападающий сборной Франции Анри раскритиковал ВАР

Евгений Козинов
Корреспондент
Тьерри Анри.
Фото Global Look Press

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри, который сейчас работает на телевидении, выразил критику в адрес системы повторов в футболе.

«В футболе нам все еще нужно многому учиться. Что я вижу в американском футболе, регби, крикете, теннисе, так это то, что решения принимаются мгновенно. Меня раздражает ВАР, который недостаточно быстр. При всем при этом, решение принимает кто-то, а не сам ВАР, который только показывает ситуацию. После того, как забиваешь, даже не знаешь, стоит ли прыгать от радости. Это убивает радость от игры», — приводит Foot-National слова Анри.

С 26 по 29 сентября прошла неделя лидеров в спорте и бизнесе, в которой приняли участие 3000 ведущих мировых руководителей спортивной индустрии, в том числе Анри.

Тьерри Анри
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