Экс-одноклубнику Головина по «Монако» Бен-Йедеру грозит 2,5 года тюрьмы

Бывший нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер во вторник, 15 октября, предстал перед судом Ниццы по обвинению в сексуальном насилии и вождении автомобиля в пьяном виде, сообщает L'Equipe.

Как отмечает источник, прокурор запросил для футболиста два с половиной года тюремного заключения, включая 18 месяцев условно. На суде француз признался, что страдает от алкогольной зависимости. Приговор 34-летнему спортсмену будет вынесен 12 ноября.

Бен-Йеддер совершил предполагаемое преступление в начале сентября. Девушка 2001 года рождения обвинила его в домогательствах в автомобиле. В момент задержания форвард находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался подчиняться полиции.

В августе 2023 года Бен-Йеддера уже обвиняли в «изнасиловании, попытке изнасилования и сексуализированном насилии». Тогда его сразу отпустили под залог в размере 900 тысяч евро.

В мае футболист покинул «Монако», за который выступал с 2019 года. В разные годы своей карьеры он также играл за «Севилью», «Тулузу» и «Альфорвиль».