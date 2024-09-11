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Сегодня, 19:01

Экс-полузащитник сборной Португалии Кавалейру готов приехать в РПЛ

Алина Савинова
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В агентстве Gestifute ответили на вопрос о том, было ли в летнее трансферное окно предложение из РПЛ по их клиенту, бывшему полузащитнику сборной Португалии Ивану Кавалейру.

«Из России в летнее трансферное окно у нас не было предложений. Но мы готовы были рассмотреть переезд в Россию, если бы был вариант. Это зависит от того, какой клуб сделает предложение и какая зарплата будет», — цитирует Metaratings.ru представителя агентства.

Последним клубом Кавалейру был «Лилль», который он покинул летом этого года. В течение карьеры 30-летний хавбек также выступал за «Бенфику», «Депортиво», «Монако», «Вулверхэмптон», «Фулхэм» и «Аланьяспор». В сборной Португалии он провел две игры.

Источник: Metaratings.ru.
Иван Кавалейру
Футбол
РПЛ

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