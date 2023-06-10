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Сегодня, 08:15

Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о переходе Месси в МЛС

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отреагировал на переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Месси? Мне жаль, что так получилось. Это невероятный игрок, который находится на одном уровне величия с Пеле и Марадоной. Он сделал свой выбор, это поможет ему как можно лучше совмещать футбол и семью. Если вы отправитесь на войну с Лионелем, то не останетесь в одиночестве», — передает слова Леонардо Corriere della Sera.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года. В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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