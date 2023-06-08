Экс-тренер «Страсбура» Стефан хотел бы возглавить «Монако»

Экс-тренер «Страсбура» Жюльен Стефан был бы не против возглавить «Монако».

«Когда тебя увольняют по ходу сезона, первые несколько недель даются нелегко. Ты должен переварить это, а когда ты это сделал, ты начинаешь анализировать, подводить итоги и смотреть вперед. Я уже два или три месяца готов начать все сначала. Я жду, когда появится хороший проект. Амбициозный проект, если возможно, в верхней трети лиги. «Монако»? Безусловно, это клуб, который явно меня заинтересует», — приводит слова Стефана RMC Sport.

«Страсбур» объявил об отставке Стефана в январе 2023 года. Клуб под его руководством не мог выиграть в официальных матчах 3 месяца.

«Монако» 4 июня на официальном сайте сообщил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды. Клуб (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.