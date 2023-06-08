Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:12

Экс-тренер «Страсбура» Стефан хотел бы возглавить «Монако»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-тренер «Страсбура» Жюльен Стефан был бы не против возглавить «Монако».

«Когда тебя увольняют по ходу сезона, первые несколько недель даются нелегко. Ты должен переварить это, а когда ты это сделал, ты начинаешь анализировать, подводить итоги и смотреть вперед. Я уже два или три месяца готов начать все сначала. Я жду, когда появится хороший проект. Амбициозный проект, если возможно, в верхней трети лиги. «Монако»? Безусловно, это клуб, который явно меня заинтересует», — приводит слова Стефана RMC Sport.

«Страсбур» объявил об отставке Стефана в январе 2023 года. Клуб под его руководством не мог выиграть в официальных матчах 3 месяца.

«Монако» 4 июня на официальном сайте сообщил, что Филипп Клеман покинул пост главного тренера команды. Клуб (65 очков) занял 6-е место в чемпионате Франции и остался без еврокубков на будущий сезон.

ФК Монако
ФК Страсбур
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скуру стал новым спортивным директором «Монако»