Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 03:08

Экс-защитник «Анжи» Ямбере хочет вернуться в «Бордо», пониженный до 4-го дивизиона

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Клаксвик» Седрик Ямбере хочет расторгнуть свой контракт, чтобы вернуться в «Бордо».

По информации L'Equipe, 33-летний африканец, который является воспитанником «жирондинцев», хочет помочь своему бывшему клубу, который этим летом был понижен до 4-го дивизиона страны.

С июля по декабрь 2016 года Ямбере на правах аренды выступал за «Анжи». В РПЛ он сыгра 12 матчей.

Ранее также экс-нападающий жирондинцев Диего Ролан заявил на своем канале Twitch, что готов присоединиться к клубу.

Седрик Ямбере
Футбол
ФК Бордо
0
Читайте также
Китайский пловец Сунь Янь возобновляет карьеру после допинг-скандала
Фигуристка Зинина прокомментировала свое видео про суицид и изнасилования
Тело женщины обнаружили в квартире на юго-западе Москвы
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
В США допустили возможность ударов ВСУ американским оружием по Курской области
Бойцы «Ахмата» сожгли французский ЗРК Crotale на курском направлении
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Головин тренируется в общей группе «Монако» с ограничениями