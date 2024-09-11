Экс-защитник «Ливерпуля» Ловрен может стать одноклубником Чалова и Оздоева

Бывший защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в греческий ПАОК, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, руководство греческого клуба договорилось с «Лионом» о трансфере 35-летнего футболиста. Сам Ловрен не против продолжить карьеру в ПАОКе. В настоящее время уточняются детали сделки.

Ловрен выступает за «Лион» с января 2023 года. В составе французской команды хорват провел 11 матчей, не отметившись результативными действиями.

В составе сборной Хорватии Ловрен стал серебряным призером чемпионата мира-2018, а также завоевал бронзу на мундиале 2022 года в Катаре.

За ПАОК выступают российские футболисты Федор Чалов и Магомед Оздоев.