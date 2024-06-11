Экс-защитник «ПСЖ» Сако подпишет контракт с кутаисским «Торпедо»

Бывший защитник «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако присоединится к кутаисскому «Торпедо», сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Отмечается, что футболист в среду, 12 июня, прибудет в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. 13-го числа клуб проведет презентацию, на которой будет подписан контракт с защитником.

Сако является воспитанником «ПСЖ». За основную команду парижан он выступал с 2007 по 2013 год. Вместе с «ПСЖ» футболист стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Также 34-летний защитник играл в «Ливерпуле», который покинул в 2017-м после конфликта с тренером Юргеном Клоппом, и представлял еще две команды — «Кристал Пэлас» и «Монпелье».