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Сегодня, 19:29

Экс-защитник «ПСЖ» Сако подпишет контракт с кутаисским «Торпедо»

Алина Савинова
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Бывший защитник «ПСЖ» и «Ливерпуля» Мамаду Сако присоединится к кутаисскому «Торпедо», сообщает пресс-служба грузинского клуба.

Отмечается, что футболист в среду, 12 июня, прибудет в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. 13-го числа клуб проведет презентацию, на которой будет подписан контракт с защитником.

Сако является воспитанником «ПСЖ». За основную команду парижан он выступал с 2007 по 2013 год. Вместе с «ПСЖ» футболист стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Также 34-летний защитник играл в «Ливерпуле», который покинул в 2017-м после конфликта с тренером Юргеном Клоппом, и представлял еще две команды — «Кристал Пэлас» и «Монпелье».

Мамаду Сако
Футбол
ФК Торпедо (Кутаиси)
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