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Сегодня, 12:40

Экс-защитник «Ромы» не исключил перехода Головина в римский клуб

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Бывший защитник «Ромы» и сборной Франции Венсан Кандела рассказал, в каких клубах Италии мог бы заиграть полузащитник «Монако» и национальной команды России Александр Головин.

«В Италии футбол более тактический, чем во Франции. Только очень умный и способный игрок может адаптироваться в серии А. Головин мог бы выступать за «Рому» или «Фиорентину», — сказал Кандела в интервью «РБ Спорт».

Александр Головин провел за «Монако» 215 матчей, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. За национальную команду России футболист провел 47 матчей и забил 6 голов.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин

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