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Экс-жена Сафонова: «Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле? Назови дату и время!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию об игнорировании сообщений футболиста спросьбами увидеться с ребенком.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов около года не может увидеться с дочерью.

«Мы договаривались, что он будет называть даты и время, когда захочет увидеться с ребенком, а я постараюсь в это время быть с ней дома. Но ни разу мне не были названы дата и время, когда отец реально приедет. Если бы ему нужна была встреча с ребенком, то он смог бы назвать конкретную дату и время его визита. Может быть, он вам ответит на вопрос: в какую дату и в какое время он хочет приехать не на словах, а на деле? Матвей, когда ты приедешь к ребенку не на словах, а на деле? Назови дату и время! Может быть, читатели и болельщики попросят Матвея приехать к ребенку, назвать дату и время? Когда и во сколько? Назови, ждем!» — сказала Казачек «СЭ».

26 августа Московский городской суд удовлетворил требования бывшей жены Сафонова. Футболист должен выплатить 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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