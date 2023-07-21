El Debate: Макрон вновь уговаривает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь пытается убедить нападающего Килиана Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ», сообщает El Debate.

По информации издания, Макрон хочет, чтобы 24-летний француз остался в «ПСЖ» как минимум до Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Также соощается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи предлагает Мбаппе контракт до 2025 года с отступными 200 миллионов евро следующим летом. Сам футболист считает, что уже достаточно дал своей стране и намерен сменить клуб. Форвард хочет заняться своей карьерой, которая, по его мнению, пошла на спад.

Прошлым летом Мбаппе подписал новое соглашение с парижанами, рассчитанное до лета 2024 года. Форвард заявлял, что на его решение остаться повлияла просьба президента Франции.