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Сегодня, 14:04

Мартинес: «Когда Месси и Роналду закончат, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Он считает, что в будущем француз выиграет много «Золотых мячей».

В это году Мбаппе занял третье место в голосовании на награду. Обладателем трофея стал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.

«Килиан — пример для подражания. Выиграл чемпионат мира, на следующем мундиале дошел до финала и сделал хет-трик... Все французы должны гордиться таким игроком. Когда Лео (Месси) и Роналду закончат, Килиан пойдёт по их пути и выиграет много «Золотых мячей», — цитирует Мартинеса L'Equipe.

В этом сезоне 24-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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