Мартинес: «Когда Месси и Роналду закончат, Мбаппе выиграет много «Золотых мячей»

Сегодня, 14:04
Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. Он считает, что в будущем француз выиграет много «Золотых мячей».
В это году Мбаппе занял третье место в голосовании на награду. Обладателем трофея стал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.
«Килиан — пример для подражания. Выиграл чемпионат мира, на следующем мундиале дошел до финала и сделал хет-трик... Все французы должны гордиться таким игроком. Когда Лео (Месси) и Роналду закончат, Килиан пойдёт по их пути и выиграет много «Золотых мячей», — цитирует Мартинеса L'Equipe.
В этом сезоне 24-летний Мбаппе провел за «ПСЖ» 12 матчей, забил 12 голов и отдал одну результативную передачу.