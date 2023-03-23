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Эмилиано Мартинес: «Мбаппе — игрок мирового класса, он забил мне четыре гола»

Виталий Косик
Корреспондент
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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказал мнение о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Мбаппе — игрок мирового класса, что я могу сказать. Он был стремителен, великолепен. Он мощно сыграл и забил мне четыре гола. В автобусном параде было много людей и много различных игрушек. Представьте себе, как шесть миллионов человек бросают в вас разные вещи. Очевидно, что среди ни было много игрушек в виде французских или голландских игроков. Болельщики пытались показать их и рассмешить нас. Ничего особенного в этом не было, просто празднование», — сказал Мартинес Goal.

В финале ЧМ-2022 Мбаппе забил четыре мяча в ворота Мартинеса, включая гол в серии пенальти. По итогам матча сборной Франции уступила Аргентине (3:3, 2:4 — пенальти).

Килиан Мбаппе
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Сборная Франции по футболу
Эмилиано Мартинес
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