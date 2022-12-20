Энцо Фернандес может перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Аргентины Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в «ПСЖ» заинтересованы в приглашении 21-летнего аргентинца. Руководство клуба рассчитывает при помощи этого трансфера усилить конкуренцию в команде. Ранее сообщалось, что Фернандес входит в сферу интересов «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Арсенала» и «Интера».

Фернандес был признан лучшим молодым футболистом ЧМ-2022 в Катаре. 21-летний футболист принял участие во всех семи матчах на турнире, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира третий раз. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.