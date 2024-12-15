Итальянский журналист — о вратарской конкуренции в «ПСЖ»: «Сафонов больше подходит Луису Энрике, чем Доннарумма»

Редактор спортивной редакции итальянского медиаконцерна «Медиасет» Энцо Палладини в интервью «СЭ» рассказал о шансах российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова выиграть конкуренцию за место в стартовом составе у Джанлуиджи Доннаруммы.

— Думаю, тут многое будет зависеть от того, останется ли в клубе Луис Энрике. Если парижане не попадут в плей-офф Лиги чемпионов с таким бюджетом, то его могут ведь и уволить. И при новом тренере я бы не взялся предсказать, кто станет первым номером «ПСЖ». Пока я вижу четкое желание Энрике чередовать Доннарумму с Сафоновым и держать обоих в конкурентном тонусе. Хорошо это или нет для парижан, время покажет, но вот такой у испанца подход.

Доннарумма прекрасен на линии ворот, это один из лучших вратарей мира по этой части. Зато по умению начать атаку, играть ногами Джанлуиджи уступает многим. А Энрике видит своего голкипера чуть ли не полевым игроком, который призван жить не сам по себе по традиционной схеме «1+10», а должен быть интегрирован в комбинационный футбол. Доннарумма для этого не очень подходит, а вот Сафонова тренер, видимо, считает более приемлемым элементом для своей философии. И даже отдельные решающие ошибки не ставят крест на перспективах Сафонова — недаром ведь Энрике публично защищал Матвея после матча с «Баварией». Так что сейчас у вашего вратаря есть хороший шанс укрепиться в роли серьезного претендента на игрока старта, — сказал Палладини.