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Сегодня, 10:48

Энрике: «Мбаппе имеет больше прав, чем тренер»

Виктория Кравченко
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Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему решил задействовать форварда Килиана Мбаппе в матче 1/32 Кубка Франции против команды «Ревель» из шестого дивизиона. Встреча закончилась со счетом 9:0 в пользу парижан.

«Мбаппе сказал, что хочет сыграть. Я не смог ему отказать. Такие футболисты имеют больше прав, чем тренер. Когда он выходит на поле, то выигрывают все: болельщики, персонал и соперники», — цитирует тренера RMC Sport.

Мбаппе стал лучшим голеадором «ПСЖ» в Кубке Франции за всю историю. Он играет за парижан с 2018 года.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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«ПСЖ» разгромил «Ревель» в Кубке Франции, Мбаппе оформил хет-трик