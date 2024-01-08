Энрике: «Мбаппе имеет больше прав, чем тренер»

Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему решил задействовать форварда Килиана Мбаппе в матче 1/32 Кубка Франции против команды «Ревель» из шестого дивизиона. Встреча закончилась со счетом 9:0 в пользу парижан.

«Мбаппе сказал, что хочет сыграть. Я не смог ему отказать. Такие футболисты имеют больше прав, чем тренер. Когда он выходит на поле, то выигрывают все: болельщики, персонал и соперники», — цитирует тренера RMC Sport.

Мбаппе стал лучшим голеадором «ПСЖ» в Кубке Франции за всю историю. Он играет за парижан с 2018 года.