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Сегодня, 18:25

Энрике ответил на вопрос о выборе основного голкипера на матч «ПСЖ» с «Монако»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выбор основного голкипера на матч против «Монако» в Суперкубке Франции.

— Вы уже решили, кто будет основным вратарем в матче против «Монако»?

— Я сделаю выбор завтра на основе того, что увижу на тренировке. Это касается и полевых игроков, и вратарей. Я выберу тех, кто будет максимально уверен в себе.

— Как вы считаете, Доннарума нуждается в дополнительном времени для восстановления после травмы?

— Все три наших вратаря готовы играть завтра. Ни у кого никаких проблем нет, могут играть все, — сказал Энрике.

«ПСЖ» и «Монако» встретятся в матче за Суперкубок Франции в воскресенье, 5 января. Начало — в 19.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе 974 в Дохе (Катар).

1
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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