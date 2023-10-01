Энрике о матче «ПСЖ» — «Клермон»: «Состояние поля мешало — мяч походил на прыгающего кролика»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал ничью в матче с «Клермоном» (0:0) в 7-м туре лиги 1.

«Состояние поля мешало обеим командам. Мяч походил на прыгающего кролика. «Клермон» мог выиграть матч, у них было несколько шансов. Мы тоже, но состояние поля мешало нам. Мы создали больше моментов, провели отличный матч. Нанесли 21 удар, 10 в створ — игроки делали все возможное для победы. Но нам не удалось угнаться за кроликом. «Клермон» изменился по сравнению с предыдущими матчами, играл более длинными передачами», — цитирует Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» с 12 очками занимает второе место в лиге 1. «Клермон» с двумя очками поднялся с последней строчки в турнирной таблице и вышел на 17-е место.

В следующем туре «ПСЖ» в гостях сыграет с «Ренном». Матч пройдет 8 октября. В этот же день «Клермон» на выезде встретится с «Монпелье».