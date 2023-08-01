Энрике: «ПСЖ» становится лучше с каждым днем, я доволен»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал поражение от «Интера» (1:2) в товарищеском матче.

«Это был очень хороший матч, — цитирует журналист Альфредо Педулла тренера. — Удивительно вести в счете на 80-й минуте, а затем проиграть, но я видел много положительных моментов. Я очень доволен и вижу, как команда становится лучше с каждым днем. Мы тренируемся всего 3 недели. Еще многое предстоит сделать, но я доволен».

Следующий товарищеский матч «ПСЖ» проведет 3 августа против «Чонбук Моторс», а «Интер» 9 августа сыграет с «Зальцбургом».