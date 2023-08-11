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Сегодня, 16:03

Энрике — о будущем Мбаппе: «Клуб превыше всего»

Энрике надеется, что Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ»
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о ситуации вокруг форварда парижан Килиана Мбаппе.

«Такая ситуация уже возникала. Положительное решение было найдено с клубом до моего прихода. Я надеюсь, что клуб и игрок придут к соглашению. Я напоминаю вам, что клуб должен быть превыше всего», — цитирует Энрике L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Энрике задумывается об уходе из клуба из-за ситуации вокруг Мбаппе. Руководство «ПСЖ» запретило испанскому специалисту использовать француза из-за желания Мбаппе бесплатно покинуть команду в 2024 году.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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