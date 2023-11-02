Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для завоевания «Золотого мяча»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, чего не хватает нападающему Килиану Мбаппе для получения награды «Золотой мяч».

«Помимо индивидуальных выступлений, где Килиан на высоте, он должен завоевывать трофеи на клубном и национальном уровнях. Очевидно, что игрок уровня Килиана является претендентом, я не сомневаюсь в его уровне. Я уверен, что он еще выиграет множество «Золотых мячей», — цитирует Энрике RMC Sport.

В это году француз занял третье место в голосовании на награду. Обладателем трофея стал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.