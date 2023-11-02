Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для завоевания «Золотого мяча»

Сегодня, 19:31
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, чего не хватает нападающему Килиану Мбаппе для получения награды «Золотой мяч».
«Помимо индивидуальных выступлений, где Килиан на высоте, он должен завоевывать трофеи на клубном и национальном уровнях. Очевидно, что игрок уровня Килиана является претендентом, я не сомневаюсь в его уровне. Я уверен, что он еще выиграет множество «Золотых мячей», — цитирует Энрике RMC Sport.
В это году француз занял третье место в голосовании на награду. Обладателем трофея стал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси.